A modelo Letícia Sogiro resolveu se manifestar após um suposto áudio da influenciadora, sobre uma festa com Neymar, Vini Jr e Anthony, viralizar. O encontro teria acontecido após o jogo da Seleção Brasileira em Cuiabá, na quinta-feira (12).

Sogiro ficou com Vini Jr, segundo o áudio vazado, mas, na web, especularam o envolvimento da modelo também com Neymar Jr. A modelo não gostou da repercussão e fez um pronunciamento, repudiando a aproximação com o atleta, casado com Bruna Biancardi.



"Começaram a me vincular com a imagem de outro jogador [Neymar], que é casado, como os fatos estavam sendo totalmente distorcidos, preferi confirmar a verdade do que aconteceu para evitar informações caluniosas. Odeio mentiras ao meu respeito e nunca quis ser exposta por isso", lamentou Letícia Sogiro, neste sábado (14), explicando que ficou com Vini Jr.

Letícia foi acusada, nas redes sociais, de querer engajamento em cima da fama dos jogadores da Seleção Brasileira. Chateada, a modelo rebateu comentários. "Ser chamada de p*ta é engajamento? Acorda", reclamou em uma publicação.



Festa de Neymar e Vini Jr

Circulam nas redes sociais rumores de que Neymar teria dado uma festa em um condomínio de luxo em Cuiabá, após o jogo do Brasil nesta quinta (12). Vini Jr, Richarlison e Rafaella Santos também estavam no after.

"Depois do jogo, o nosso menino Ney resolveu dar uma festinha em um condomínio de luxo em Cuiabá. Algumas meninas foram convidadas a comparecer ao local, porém, com aquela regra antiga de celular lacrado e recolhido na portaria", dizia a legenda de um perfil de fofocas no Instagram.

Além de Neymar e Vini Jr, Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Anthony teriam curtido a noite na festinha.

