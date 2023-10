Reprodução: Placar Neymar teria dado uma festa em um condomínio de luxo em Cuiabá após o jogo do Brasil

Circulam nas redes sociais rumores de que Neymar teria dado uma festa em um condomínio de luxo em Cuiabá, após o jogo do Brasil nesta quinta (12). Segundo informações divulgadas por uma página de fofocas do Instagram, também estariam presentes no "after" Vini Jr, Richarlison e Rafaella Santos.

"Depois do jogo, o nosso menino Ney resolveu dar uma festinha em um condomínio de luxo em Cuiabá. Algumas meninas foram convidadas a comparecer ao local, porém, com aquela regra antiga de celular lacrado e recolhido na portaria", dizia a legenda da publicação.

Em outro post, a página exibiu um print de uma conversa da "moça que ficou com Neymar ontem". Nas imagens, essa mulher teria convidado um amigo para participar da festa. Ela pede para que o amigo a responda rápido, já que ela não poderia ficar muito tempo no celular, e diz que o jogador teria liberado a entrada do rapaz.

"Tô no after com o Neymar, você quer vir? Eu pedi pra ele aqui. Se você quiser vir, me fala que eu mando a localização. Responde logo porque não posso ficar muito no celular". Esse print também foi publicado por outro perfil de fofocas da plataforma.

Já no TikTok, um criador de conteúdo recebeu mensagens de uma internauta com detalhes da suposta festinha. Ela dizia que o craque teria ficado com uma influencer da cidade chamada Rebeca Ribeiro.

Na noite de ontem, Rebeca publicou uma foto ao lado de Neymar. Na legenda, ela escreveu: "Mais um dia comum com meu brother @neymarjr. Tamo junto, menino Ney".

Em suas redes sociais, a jovem disse que o suposto print divulgado pelas páginas de fofocas é "fake" e que mais tarde iria se pronunciar para "desmentir inverdades e calúnias de pessoas atoas e infelizes que vão responder judicialmente e pagar por essas atrocidades".

