Reprodução - Instagram - 10.10.2023 Bia Michelle

A repercussão da festa de Neymar, Vini Jr e Anthony com mulheres após o jogo da Seleção Brasileira, em Cuiabá, parece ter chegado na Espanha. Bia Michelle, apontada como novo affair de Vinir Jr, mandou uma indireta lá do país europeu, onde Vini defende o Real Madrid.



Após mostrar o dia ao lado da mãe, Bia Michelle soltou um enigma, que pareceu endereçado ao jogador. "Só sendo meu piloto", escreveu a modelo e ex-bailarina do Faustão.





Bia e Vini Jr começaram a ficar em junho deste ano, durante uma festa promovida pelo jogador. Agora, o atleta teria se envolvido com a influenciadora Letícia Sogiro. Um suposto áudio da influenciadora vazou na web.

"Amiga, detalhe, eu já conversava com o Vini desde abril. Ele já me chamou para o aniversário dele, para um monte de festa. Ele já me chamou para ir para Madri, e eu nunca fui vê-lo. Conversamos há muito tempo, tem seis meses. Aí ele vem para a minha cidade e eu não posso ficar com o cara? Esse povo de Cuiabá é muito à toa, né? Vão para p... Eu estou de boa. Estou ficando com um cara que converso. Eu sou solteira, ele é solteiro. Não posso nem ficar com o cara em paz?", comentava Letícia.

Bia Michelle, de 22 anos, recebeu dicas dos fãs. "Aproveita que ainda tá pela Espanha e já se vinga pegando algum companheiro de time do Vini jr", sugeriu um internauta. "Infelizmente vini jr quer pilotar várias naves", reclamou outra.





"Nem namorou e já tomou outro chifre tadinha", escreveu um internauta, fazendo referência ao noivado de Bia Michelle com MC Gui, que terminou após uma traição do cantor.

Festa de Neymar e Vini

Circulam nas redes sociais rumores de que Neymar teria dado uma festa em um condomínio de luxo em Cuiabá, após o jogo do Brasil nesta quinta (12). Vini Jr, Richarlison e Rafaella Santos também estavam no after.

"Depois do jogo, o nosso menino Ney resolveu dar uma festinha em um condomínio de luxo em Cuiabá. Algumas meninas foram convidadas a comparecer ao local, porém, com aquela regra antiga de celular lacrado e recolhido na portaria", dizia a legenda de um perfil de fofocas no Instagram.

Vini Jr teria ficado com Letícia. Após a festa viralizar, Letícia Sogiro fez um pronunciamento. "Nota de esclarecimento (Só vou me pronunciar uma vez). Não expus ninguém! A informação foi vazada de forma maldosa e começaram a me vincular com a imagem de outro jogador que é casado, como os fatos estavam sendo totalmente distorcidos, preferi confirmar a verdade do que aconteceu para evitar informações caluniosas! Odeio mentiras ao meu respeito e nunca quis ser exposta por isso" escreveu a modelo neste sábado (14).

Treta com Neymar

Bia Michelle já viveu uma treta com Neymar. Ao expor a traição de MC Gui, o funkeiro revidou e disse que a bailarina trocava mensagens com o jogador. Bia rebateu a acusação afirmando que conversou com Neymar quando estava solteira.