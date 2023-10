Reprodução/ Instagram Gabi Prado defende Neymar após polêmica de festa com mulheres

Neymar Jr. se envolveu em mais uma polêmica. O jogador teria curtido uma festa com mulheres após jogo da seleção em Cuiabá , na última quinta-feira (12), e foi criticado na web, já que Bruna Biancardi deu à luz a filha dele, Mavie, há poucos dias. Mas teve gente que defendeu, como Gabi Prado.



"Gente, ninguém me perguntou mas eu vou falar, tá? Meu marido tem amigos, inclusive, jogadores de futebol. E ele já foi para resenha com um monte de mulher e eu dormi tranquilamente. Eu já sai sozinha para balada que tinham milhares de homens e ele dormiu também", falou a influencer.



"Acho que cada relacionamento é um e a gente confia demais um no outro. Acho que quem quer trair, trai a pessoa até no mesmo ambiente. Vocês que estão apontando, não sabem qual o tipo de relação que eles têm, isso diz muito mais sobre vocês, do que eles. Pensem bem", completou.



Em seguida, ela ainda esclareceu: "Eu quis dizer que o relacionamento não é nosso, então, o que eles combinaram entre eles, ninguém sabe! Aí fica todo mundo aqui ofendendo a menina, falando que ela acabou de ser mãe. Pensa ela lendo tudo isso. Meio incoerente, não?."



No after promovido por Neymar, que aconteceu em um condomínio de luxo em Cuiabá, contou com os jogadores Vini Jr. e Richarlison e Rafaella Santos. Algumas mulheres também teriam sido convidadas ao local, mas obdeceram a regra de entrar sem celular. Bruna Biancardi deu à luz a Mavie, no último dia 5.



Neymar já foi criticado por ir em festas acompanhado antes. Bruna Biancardi, inclusive, se manifestou na última vez que um episódio do tipo ocorreu. "Mais uma vez, decepcionada disse". ela , que estava na reta final da gravidez, na época.