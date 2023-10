Reprodução Luísa Sonza foge de pergunta sobre processo por racismo no Fantástico

Em entrevista ao Fantástico , Luísa Sonza desviou de uma pergunta feita pela apresentadora Poliana Abritta sobre o processo em que foi acusada de racismo. Nas imagens obtidas com exclusividade pelo jornalista Ricardo Souza, do site TV Pop, e que circulam pela internet, Luísa diz que o assunto é delicado e que o acordo entre as partes era não falar sobre isso.

A ação, que foi movida pela advogada Isabel Macedo, é referente a um episódio ocorrido em 2018. Mas o caso só se tornou conhecido pelo público em 2020. Na ocasião, a advogada comemorava o aniversário em uma pousada em Fernando de Noronha, quando Luísa, que se apresentaria no espaço, teria exigido que ela lhe servisse um copo de água.

O processo foi arquivado em agosto deste ano com um acordo que prevê que a cantora pague uma indenização por danos morais e faça uma retratação pública.

"Saiu a notícia de que tinha sido encerrado o processo em que você respondia por racismo. Você fez uma retratação pública, pagou uma indenização. Como ficou esse episódio para você?", questionou Poliana Abritta. Luísa parece desconfortável com a pergunta.

A jornalista, então, se retrata: "No mesmo dia em que você esteve na Ana Maria Braga , saiu a notícia de que o processo tinha sido encerrado...". "Que bom!", responde a loira.

"Por isso que eu te pergunto: como ficou esse episódio para você?", insiste Poliana. "É assunto muito delicado, que envolve outra pessoa. O combinado com essa outra pessoa é de a gente não falar sobre isso. Então, eu respeito isso acima de tudo. Eu tenho muito cuidado em quando falar sobre esse assunto, em como falar sobre esse assunto. Eu falo no meu documentário de uma maneira mais clara sobre tudo isso", afirma Luísa Sonza.

