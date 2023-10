Reprodução/Instagram 15.10.2022 O apresentador João Gordo





João Gordo usou as redes sociais, na manhã deste sábado (14), para acusar Ana Clara de plágio intelectual. A ex-BBB estreou o programa "Panelaço Ao Vivo" no canal da Globo, revoltando João, que tem um programa com o mesmo nome, no YouTube, há anos.



Insatisfeito, João Gordo usou as redes sociais para expor o caso e questionar Ana Clara. "Oi, Ana Clara, nada contra você, sou até seu fã, mas... Você não se ligou que já tinha um programa consolidado na internet com esse mesmo nome e temática? (...) Tô de cara ainda... Estou fazendo o Super Plá Podcast, mas os meus planos eram voltar com uma temporada nova [do Panelaço] na Mídia Ninja no ano que vem... Vamos ver o desenrolar que nos aguarda", protestou João Gordo.





Os dois programas estão registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas em categorias diferentes. A revolta de João Gordo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.







"Vacilo mesmo usar o nome Panelaço ao vivo quando já existe o Panelaço do João Gordo. Um pouco mais de cuidado na pesquisa evitaria isso. Agora, em termos de formato, muito antes deles, me lembro do Pé na Cozinha, apresentado pela Astrid na MTV. O programa foi ao ar entre 98/99", relembrou um internauta.

E o @canalgnt que colocou a @anaclaraac pra apresentar um programa PLAGIADO que o João Gordo criou HÁ 8 ANOS?



São tão rapidinhos pra tirar conteúdo dos outros do ar quando usam microssegundos dos produtos deles e aí metem essa na cara dura. @globo PLAGIADORA. pic.twitter.com/zFFAxpcWLl — ☭ Craudio - Socialismo ou morte ☭ (@craudio99) October 14, 2023





"Agora estou revoltada, pois amava Panelaço ORIGINAL do João Gordo! Sem contar que o nome do programa tinha todo um conceito por trás pelo fato do João ser um militante comunista e vegano. Aí me vem um programa cheio de programa feminista liberal e faz isso", reclamou uma fã.