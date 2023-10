Reprodução Val Marchiori debochou de intimidade de Jojo Todynho

A funkeira Jojo Todynho acionou a Justiça de São Paulo, esta semana, para cobrar indenização por danos morais por parte da socialite Val Marchiori.

No final de agosto, Val fez comentários em um podcast sobre o peso de Jojo , ironizando a relação da artista com seu ex-marido. Val disse que as relações dela com o ex-marido Lucas Souza eram como "espremer uma laranja" , se referindo ao corpo dela.

Segundo a advogada da cantora , o comentário atacou sua honra e imagem. Ela pede R$ 50 mil como reparação.

Val e Jojo já brigaram em 2018, quando a socialite criticou a escolha da cantora como musa do Baile da Vogue.

