Reprodução/ Instagram Fernanda Paes Leme anuncia gravidez aos amigos e reações viralizam

Nesta quinta (12), Fernanda Paes Leme anunciou que está grávida do noivo Victor Sampaio. Ela guardou a notícia por três meses, mas depois, além de mostrar a barriga de gestante, compartilhou com os seguidores, pelos stories do Instagram, as reações dos amigos ao saberem da gravidez.

Leia também Tomorrowland retoma agenda e promete melhorar estrutura após críticas

A atriz Alice Wegmann, amiga de Fernanda, recebeu a notícia por uma chamada de vídeo momentos antes de entrar na aula de yoga. "Lili ta ai? Eu estava prestes a entrar na aula de ioga. Chorei a aula inteira. Isso porque tinha sonhado com você e com isso. Te amo, amiga", escreveu ela.



O fotógrafo André Nicolau, por sua vez, se mostrou chocado com a notícia e também celebrou por uma chamada de vídeo com a amiga. "A minha cara de chocado e emocionado que não chora por causa de antidepressivos ahahahahahha", brincou ele.

A empresária Marina Morena ficou sabendo da gestação em um passeio entre as duas. Ela ficou chocada e deu tapas, de brincadeira, na amiga. "Era para chorar, mas tive uma reação diferente. Vou ser titia", disse ela.



Outros comentaram no post de Fernanda:







Internautas reagiram à surpresa dos amigos:



Estou amando os vídeos da @FePaesLeme contando pra galera q ta grávida. Tô me sentindo amiga dela tb sabe. Pq eu fico feliz, emocionada e choro com todos.. tô mto mto mto feliz por vc Fêpa, vc merece... e segura que agora além de NOIVA, ela tá GRÁVIDA 🥰😍😊 — Marcela IVƐT3.0 (@marcela85__) October 14, 2023





Tao lindo os videos de reaçao dos amigos da Fernanda Paes Leme ao saber da gravidez dela! Ela devia ta querendo esse bebe ha mto tempo! — Gustavo Zago 🤡 (@gustavozago) October 13, 2023





estou aqui chorando vendo os vídeos da fernanda paes leme contando para os amigos que está grávida como se fosse uma das amigas dela recebendo a ligação — nat (@natrodriguesf2) October 13, 2023





Esperar três meses para anunciar a gravidez é comum entre as gestantes, pelo meda da perda gestacional. Vale lembrar que Fernanda já sofreu um aborto em 2021.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente