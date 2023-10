Reprodução/ Instagram Suelen Gervasio volta ao trabalho após parto de filha com Vitão

Suelen Gervasio , que deu à luz Nina no final de setembro, registrou a volta ao trabalho. Ela, que teve uma filha com Vitão, explica a necessidade do retorno breve: "Tenho uma bebê para sustentar".

A modelo apareceu com lace colorida, em um bastidor de um ensaio. Em outro post, ela se mostrou irritada com perguntas dos seguidores sobre a participação do pai da criança. "Umas perguntas de 'pai', 'cadê o pai'. P*rra, pergunta para quem apareceu levantando bandeira de 'super paizão que contratou equipe multidisciplinar'. Eu sou a mãe! Venho exercendo o meu papel com maestria! Não falta nada para a minha filha, graças a mim! Eu sou mãe!", disse.

Ela ainda falou sobre "ter dado à luz sozinha" e a decisão de não mostrar o rostinho da bebê nas redes sociais. "Queria muito, mas não quero que algumas pessoas vejam o rosto da minha filha, por enquanto. Ou por um bom tempo", disse Suelen. Durante a gestação, a modelo chamou Vitão de "pai de merda" e falou que ele a gerou muito estresse ao ter confirmado a gravidez para a imprensa.

