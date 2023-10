Reprodução/Record - 13.10.2023 Cariúcha foi eliminada de 'A Fazenda 15'





Cariúcha se tornou a terceira eliminada de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (13), após receber 9,74% dos votos em uma roça com Márcia Fu e Shayan Haghbin. A cantora participou da "Cabine de Descompressão" e avaliou as polêmicas que marcaram a trajetória dela no programa da Record.





A ex-peoa já estava abalada ao longo do último dia na sede e chorou com medo da eliminação . A postura assustada continuou visível enquanto Cariúcha respondia às perguntas de Lucas Selfie, que fez questão de abordar os vários assuntos controversos que a cantora protagonizou em quase um mês de reality show.



Assista abaixo aos destaques:

Homofobia



Cariúcha foi acusada de fazer declarações homofóbicas contra Lucas Souza, ao chamá-lo de nomes como "p*tinha safada". O apresentador questionou a influenciadora de se referir ao peão no feminino, ao passo que ela voltou a afirmar que é defensora da comunidade LGBT+.



"A gente, que é do mundo gay, sempre chama todo mundo no feminino", justificou. A ex-peoa ainda avaliou que internautas estaria "distorcendo" algumas falas dela, enquanto acreditou que "não pesou" em outras colocações sobre o ex-marido de Jojo Todynho.

Durante os atritos com Lucas, a participante ainda chegou a ameaçar o peão de revelar informações sobre a vida pessoal do rival. Cariúcha negou que teria insinuado revelar algo sobre a sexualidade de Souza, após acusações sobre o caso na web.

"Lucas fez coaching para ganhar. Aquilo ali não é ele na Fazenda. A gente que conhece aqui fora, sabe que ali é um personagem. Ele montou aquele personagem porque ele quer ser o novo Arthur Aguiar", ainda disse sobre o peão, mencionando o campeão do "BBB 22".

'VAR' do cuspe

Outro momento que marcou a passagem da cantora por "A Fazenda 15" foi uma briga com Rachel Sheherazade. Na discussão, Cariúcha se aproximou da jornalista, que pediu para que a rival não cuspisse nela, cogitando a possibilidade de expulsão. A eliminada e Kamila Simioni distorceram a fala e afirmaram que Rachel disse que não queria "pegar uma doença" pelo cuspe dela.

Adriane Galisteu já havia reforçado a declaração verdadeira de Sheherazade em uma bronca ao vivo, mas as peoas continuaram duvidando e Selfie passou um "VAR" do momento na cabine. Na Cabine, Cariúcha explicou que não "lembrava" do que a jornalista disse e que outras pessoas a falaram da questão da doença, mas não quis citar nomes.

"Na hora da gritaria e da raiva, acho que algumas pessoas escutaram isso [...] Não [foi para desestabilizar Rachel], nunca ia fazer isso. Eu acreditei nisso. Ela [Sheherazade] não dava oportunidade de falar com ela", comentou.

A eliminada ainda exibiu decepção com Simioni ao descobrir que a aliada criticou o jogo dela na casa, afirmando que ela tinha uma "visão limitada". Ela continuou assustada e refletiu: "Estou me sentindo uma tonta".

Concordou com Jojo Todynho

A fama pelas brigas públicas com Jojo Todynho também foi mencionada no bate-papo e Cariúcha reclamou das comparações com a cantora. "As pessoas têm que parar de me comparar com a Jojo. Eu sou a Cariúcha, sou isso aqui dede o meme de 2009. Já faço barraco desde o concurso da 'Garota da Laje'. É o meu jeito. Claro que eu não queria imitar", pontuou.

A eliminada também assistiu a um vídeo em que Jojo a chamava de "burra" e comentava o estereótipo de mulheres negras . Cariúcha concordou com a fala da artista: "Nesse ponto, ela está certa". Ela ainda aproveitou para elogiar a campeã de "A Fazenda 12": "A Jojo é muito inteligente. Além da pouca idade que tem, ela é uma mulher experiente e muito sensata".

