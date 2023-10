Reprodução/Instagram Rico Melquiades vai parar no hospital em meio a polêmica com nudes

Rico Melquiades contou que foi parar no hospital ao sentir o lado esquerdo do rosto paralisando. O influenciador temeu que estivesse tendo um acidente vascular cerebral (AVC).

"Gente, eu ontem tive um susto muito grande, um lado do meu rosto começou a paralisar. Corri para o hospital e fiz os exames para ver se tinha início de AVC, mas foi descartada essa possibilidade", disse.

Segundo Rico, o caso se deu devido a um “pico de estresse muito grande”. "Fiquei sem sentir essa parte [superior] da boca, parte do nariz e meu olho estava pesando. Corri para a emergência e fiz uma tomografia", contou.

Por fim, o influenciador declarou que está melhor, mas ainda com sintomas. "Não é que não estou sentindo [meu lábio], é como se eu tivesse tomado uma anestesia e está dormente. Não está 100% dormente".

Estresse

Nesta sexta-feira (6), Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que o namorado de Rico, Matheus Freire, teria enviado nudes para o influenciador Mateuz Ortega.

Ainda nas redes sociais, Rico comentou o assunto. "Saiu na internet que o Matheus, meu namorado, estava mandando nudes para um cara. Acho que todo mundo que namora, que é casado, que é noivo, conhece as partes íntimas do seu parceiro. Conheço bem o negócio do meu namorado. Tive acesso a esses nudes e não é do Matheus. Esse rapaz que supostamente recebeu esses nudes, entrou em contado comigo", disse.

"Eu e o Matheus estamos juntos, não paramos de nos seguir em nenhum momento, não arquivamos nenhuma foto, isso não existiu. O que aconteceu comigo ontem a respeito do meu rosto não tem nada a ver com meu relacionamento, pois estamos bem, de verdade", afirmou.

