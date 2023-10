Reprodução/ Instagram Irmã de Bruna Biancardi cortou cordão umbilical de Mavie

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, nasceu no dia 5 de outubro. A bebê veio antes da hora e o jogador acabou perdendo o parto da pequena, já que estava treinando na Arábia Saudita. Com isso, a irmã de Biancardi foi quem deu o suporte para a influenciadora e cortou o cordão umbilical da menina.

O nascimento estava previsto para aconteceu no dia 18 de outubro, mas a bolsa de Bruna acabou estourando antes.

Daniela Pasqualin, amiga de Biancardi, postou um vídeo do momento em que Biancar corta o cordão com o auxílio de uma tesoura cirúrgica. "Parabéns para a titia mais cuidadosa, corajosa, atenciosa, presente e linda", escreveu ela.

Bruna Biancardi já explicou a ausência do Neymar durante o nascimento da filha. "O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também", disse ela no Instagram.

