Reprodução/Instagram - 13.10.2023 Preta Gil volta a dirigir após meses

Preta Gil , que está se recuperando de um câncer no intestino, retornou à direção do volante nesta sexta-feira (13). A artista de 49 anos compartilhou que passou vários meses sem conduzir um veículo devido ao seu estado de saúde.

"Estou dirigindo! Estou muito feliz. Eu não dirigia há meses porque não me sentia bem. Agora me sinto bem e estou dirigindo. Olha que coisa boa!", comemorou ela no story do Instagram.

Preta compareceu a uma festa de gala recentemente usando a bolsa de ileostomia, e passou por uma cirurgia para remoção de um tumor no intestino no final de agosto.

