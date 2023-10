Divulgação/Renan Olivetti O ex-participante do BBB comentou sobre a importância de fazer terapia antes do programa

Em entrevista ao podcast Par Ímpar, o ex-participante do BBB 23 Fred Nicácio refletiu sobre sua participação no reality show e a importância de ter realizado um acompanhamento terapêutico antes do confinamento.



Na próxima segunda-feira (16), vai ao ar o episódio em que o médico revelou mais detalhes sobre o reality show com a apresentadora Maria Ribeiro.

De acordo com o ex-participante, essa foi a melhor experiência social que já teve em sua vida: "Apesar de acompanhar o BBB, principalmente os debates sociais que envolvem o programa, nunca tive o sonho de entrar. Quando chegou o convite foi algo muito espontâneo e por isso, entrei tão desarmado".

"Não recomendo entrar se você não estiver com a sua saúde mental e inteligência emocional em dia, fazer terapia antes é o melhor caminho. O confinamento pode ser incrível e ao mesmo tempo frustrante, como tudo na vida", recomendou.

Para ele, ir na contramão do que a sociedade dita como "certo" sempre foi natural. "Nunca me conformei em entrar num modelo de sociedade, gosto de viver essa mistura, essa pluralidade e confusão", explicou.

Além disso, a influencer não-binária Juvi esteve junto na gravação e comentou sobre a cobrança exagera nas redes sociais. "Celular é uma coisa e vida pessoal é outra. Gosto de tentar ser o mais low profile possível, procuro viver minha vida normal e produzir conteúdo realmente quando tem algo legal pra mostra", disse.

O programa acontece todas as segundas-feiras, às 20h, e está disponível de forma gratuita no Globoplay, no YouTube do GNT e nas plataformas de áudio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko