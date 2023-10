Reprodução As duas influenciadoras planejam criar conteúdos adultos juntas

Após ganhar notoriedade ao expor um caso extraconjugal com Neymar, a empresária Fernanda Campos irá gravar conteúdos adultos com Andressa Urach. À coluna, Fernanda revelou mais detalhes do projeto que envolve até mesmo data comemorativa.





Fernanda já havia anunciado a novidade em seus Stories do Instagram. A criadora de conteúdo respondeu à pergunta de um fã questionando se faria uma gravação com Andressa Urach.

"Com certeza, mas estamos pensando em algo icônico para entregar ao público", disse.





Com exclusividade, Fernanda nos contou que as duas pensaram em usar a temática do Halloween, já que o mês de outubro é marcado pelo Dia das Bruxas.

"Vamos fazer algo relacionado ao Halloween. Provável que lançamos algo semana que vem para os assinantes no Halloween", afirmou.

Para quem não se lembra, a empresária ganhou fama após expor o caso com o jogador de futebol Neymar, quando o mesmo já estava em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Fernanda publicou imagens e vídeos na casa do atleta, além de inúmeras indiretas sobre o envolvimento. A situação ficou tão tensa que pela primeira vez Neymar se manifestou sobre a suposta traição.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko