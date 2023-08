Reprodução/Instagram Preta Gil passou por cirurgia para retirar tumor





Tratando um câncer no intestino, Preta Gil passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na última quarta-feira (16). A cantora havia publicado uma foto com o filho, Francisco, antes do procedimento e voltou a aparecer nas redes sociais durante a recuperação no hospital.





Na manhã desta sexta-feira (18), por volta das 5h, Preta publicou uma selfie tirada em uma cama de hospital. A artista aparece com uma sonda no nariz, enquanto um profissional da saúde realiza os cuidados ao lado.

Reprodução/Instagram - 18.08.2023 Preta Gil publicou foto durante recuperação de cirurgia em hospital





A aparição de Preta Gil na web acontece após familiares e amigos informarem o estado de saúde da cantora. A madrasta Flora Gil publicou uma foto da mão da artista e ressaltou que a cirurgia correu bem . Já a amiga Malu Barbosa contou que o procedimento durou 14 horas .

Um boletim médico do Hospital Sírio Libanês , onde Preta está internada, ainda pontuou que a cirurgia "transcorreu sem intercorrência" e comentou a recuperação da cantora.

