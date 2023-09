Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Preta Gil agradeceu apoio de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e outros amigos famosos que a visitaram no hospital





Preta Gil agradeceu o apoio dos amigos em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (6). A cantora publicou fotos de visitas de pessoas próximas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde segue internada após a cirurgia para a retirada do tumor do reto.





Entre os amigos de Preta que passaram pelo local, estão algumas personalidades famosas, como o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A atriz Carolina Dieckmann, amiga de longa data da artista, também aparece nos registros.

"Eu não estou só, 'dump' do amor! Obrigada meus amigos por todo suporte", afirmou no Instagram. Outras celebridades, como Ivete Sangalo, Fábio Jr. e Klebber Toledo, também deixaram mensagens de carinho para a cantora nos comentários.









Preta já havia mostrado a visita de Gagliasso, Ewbank e Dieckmann nas redes sociais, após o desabafo que fez sobre a traição do ex-marido. A cantora se separou do personal trainer Rodrigo Godoy enquanto realizava o tratamento contra o câncer e lamentou como o ex e amante foram "cruéis, frios e maquiavélicos e sujos" com ela.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do porta l: