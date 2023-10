Reprodução Instagram - 9.10.2023 Neymar Jr. faz corte de cabelo em homenagem à filha

Homenageou! Após retornar ao Brasil às pressas para conhecer a segunda filha , o jogador Neymar Jr. fez uma mudança no visual com o intuito de homenagear Mavie, fruto do relacionamento dele com Bruna Biancardi.



Em um storie do Instagram, publicado por Mari Freire, o atleta movimenta a cabeça e entrega o novo corte que fez para a segunda experiência na paternidade. Ele já é pai de Davi Lucca, fruto da antiga relação com Carol Dantas .



Ao mexer a cabeça, além do corte tradicional que usa, Neymar mostrou que cortou o cabelo formando a inicial de Mavie na lateral esquerda dos fios. A letra “M” desenhada nos cabelos foi interpretada como uma homenagem para a filha.



Neymar veio da Arábia Saudita, onde mora atualmente por conta do trabalho, para conhecer a herdeira. Mavie nasceu na sexta-feira (6), na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo .

