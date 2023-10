Reprodução Irmã de Bruna Biancardi registra encontro com Mavie: 'Muito ansiosa'

A irmã de Bruna Biancardi encantou os seguidores ao publicar o encontro com a sobrinha Mavie, filha da influenciadora com o jogador de futebol Neymar Jr.. No Instagram, Bianca se declarou a recém-nascida e prometeu estar sempre ao lado da pequena.

Na rede social, Bianca publicou uma sequência de fotos que registram a chegada de Mavie. Ela esteve acompanhando a irmã na maternidade.

"A nossa pequena chegou, em um dia cheio de aventuras e correria. A felicidade nem cabe no peito, nunca senti tanto amor por um pedacinho de gente. Mavie, sua titia estava muito ansiosa pela sua chegada, para vivermos juntas todas as suas fases, e ver a sua mamãe se tornar o que ela sempre sonhou", iniciou.

"Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível. Prometo a seus pais, cuidar de você como a sua mamãe sempre cuidou de mim, com todas as minhas forças", completou.

A chegada de Mavie pode ter apaziguado os conflitos familiares envolvendo a família de Bruna Biancardi com Neymar Jr.. Anteriormente, Bianca Biancardi chamou atenção por repudiar a infidelidade do jogador.