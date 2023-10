Reprodução Camarote e diária a R$12 mil: a maternidade luxuosa de Bruna Biancardi

Berço de ouro! A influenciadora Bruna Biancardi escolheu um dos centros médicos mais luxuosos do Brasil para receber a primeira filha, batizada como Mavie, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. A Maternidade São Luiz Star oferece diárias de até R$ 12 mil, camarote, champagne e chef de cozinha.



Localizada na Vila Olímpia, um dos bairros mais nobres de São Paulo, o centro médico hospitalar foi criado para oferecer um serviço exclusivo e diferenciado para a hora do parto. A maternidade conta com três tipos de acomodações, sendo o apartamento, a suíte e, a mais requisitada, a suíte presidencial.

A opção de apartamento conta com 77 unidades e oferece assistente virtual, com ambiente completamente inteligente, podendo controlar abertura de persianas, luzes, música e acionar a equipe médica com a voz. Além disso, a maternidade oferece um enxoval de 400 fios.

Mais exclusivo que a anterior, a suíte entrega um quarto com antessalas para os visitantes. A opção promete mobiliários e acomodações mais sofisticadas e o custo do serviço pode chegar a R$ 7 mil a diária.

A acomodação mais luxuosa fica em uma área privativa da maternidade. São duas suítes presidenciais com 60 m², projetadas para entregar padrão de hotelaria 6 estrelas.

A opção também fornece sala e antessala decoradas com mobiliário exclusivo, mesa de jantar com louças diferenciadas, poltronas confortáveis, persianas automatizadas, Smart TV, frigobar, closet, 2 toaletes, espaço para guardar presentes e serviço de concierge. A suíte presidencial ainda conta com serviço de nutrição, com cardápios assinados por um chef francês.

Para a hora do parto, a maternidade oferece algumas possibilidades especiais, como camarote e sala de parto humanizado com banheira e céu estrelado.

No camarote, familiares e amigos da gestante assistem ao nascimento do bebê em uma área exclusiva atendida por garçons e comedoria. Essa opção permite que os convidados sejam servidos com champagne e diversas opções do cardápio de vinhos.

A maternidade ainda possuí um restaurante refinado no último andar do prédio, que contempla uma vista panorâmica da região nobre da capital paulista. O local conta com cardápio assinado por um chef francês, adega e um bar.