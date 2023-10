Reprodução Instagram - 6.10.2023 Patrícia Abravanel, Silvio Santos e Íris Abravanel

Com 46 anos recém-completados, a quarta filha do comunicador Silvio Santos, a também apresentadora Patrícia Abravanel , comemorou o aniversário ao lado dos parentes na mansão do patriarca da família.



Por meio das redes sociais, na última quinta-feira (5), ela abriu um álbum de fotos com alguns momentos registrados durante a comemoração intimista familiar, que não contou com a presença de todas as irmãs.



Em uma das fotos, Patrícia aparece ao lado dos pais, o apresentador Silvio Santos e a escritora de novelas Íris Abravanel. Vale lembrar que ela assumiu o programa dominical do pai, que não está mais gravando na emissora.



Além do registro ao lado dos pais, Patrícia aproveitou para tirar uma foto junto da irmã, Rebeca Abravanel , que é mãe de primeira viagem. Ao lado de Íris, Patrícia posa com a mão na barriga de Rebeca.



Os três filhos - Pedro, de 9 anos; Jane, de 5 anos; Senor, de 4 anos - estiveram presentes na comemoração do aniversário da quarta filha de Silvio Santos. Marido de Patrícia, Fábio Faria também celebrou os 46 anos da esposa ao lado dela.

Veja o álbum de fotos na íntegra:





