REPRODUÇÃO/ SBT Inês Brasil faz topless no Programa Silvio Santos e choca Patrícia

Inês Brasil participou do Programa Silvio Santos (SBT), neste domingo (6), e causou. A cantora e influenciadora participou do jogo dos pontinhos e provocou risadas, na plateia, na apresentadora Patrícia Abravanel e na web após fazer topless e dançar no palco.

Inês Brasil cantou para Patrícia Abravanel "Libera o topless". A apresentadora, então, abriu a própria blusa, que tinha uma camiseta embaixo, e gritou"Libera!". A influenciadora, então, tirou a parte de cima da roupa e dançou com os seios à mostra. Como a cena, foi gravada, a edição do programa conseguiu colocar emojis no lugar dos peitos.

A cena causou na web. "Inês icônica", disse um usuário do Twitter. "Eu fico imaginando o caos que seria a Inês Brasil em algum reality", escreveu outro.



Inês Brasil fazendo top less em REDE NACIONAL NO SBT #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/GvuO1weCQY — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 7, 2023













