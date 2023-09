Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel está grávida do primeiro filho

Rebeca Abravanel, apresentadora e filha número cinco de Silvio Santos, está grávida do primeiro filho com o jogador Alexandre Pato. Isso mesmo! A informação foi obtida por Leo Dias e confirmada com a família Abravanel, através de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT. Este vem a ser o 14º neto do apresentador.

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel estão juntos desde 2018 e se casaram em julho do ano seguinte. Em 2021, o casal se mudou para os Estados Unidos, onde o jogador de futebol atuou pelo Orlando City. Os dois voltaram para o Brasil em maio deste ano. Pato já foi casado com a atriz Sthefany Brito, de 2009 a 2010. Já a apresentadora teve dois casamentos anteriormente: com Leonardo Cid, de 2004 a 2011, e Guilherme Mussi, de 2015 a 2016.