Uma troca de críticas em "A Fazenda 15" resultou em um bate-boca entre as equipes de participantes na web. Na madrugada desta sexta-feira (6), Cezar Black e Márcia Fu criticaram uns os outros em conversas paralelas e os administradores das redes sociais dos peões discutiram ao reprovarem a conduta.







A discórdia começou após o perfil de Black compartilhar um vídeo de Márcia criticando o ex-BBB . Ao longo da madrugada, a ex-jogadora de vôlei chamou o enfermeiro de "soberbo" e disse que ele está "se achando". "Aqui Márcia Fu continua falando do Black pelas costas para a casa toda", afirmou a página do peão no X, antigo Twitter.

"Igual o Black falando mal de todos, se achando o Carelli [diretor do reality], e dez minutos depois indo fazer VT de desculpa para sair bem na fita", rebateu a equipe de Fu. Além de criticar Cariúcha e pedir desculpas para ela logo depois, Cezar também criticou Márcia na noite. Em bate-papo com outros participantes, ele cogitoua possibilidade de deixar a peoa sobrar no "resta um".

"Pelo menos o Black joga na frente das pessoas, já Márcia Fu", provocou o perfil do enfermeiro, dando continuidade à discussão na web. "Não vi ele falando mal dela na cara dela ainda. Mas já vi ele falando em várias rodinhas e depois indo fazer VT de amigo. O VAR veio aí. Agora vamos cada um fazer seu trabalho e deixar eles jogarem lá dentro 'admin'? Rivalidade fica no jogo", respondeu a página de Márcia.

A equipe da ex-jogadora de vôlei também publicou um vídeo da conversa com as críticas de Black, ao passo que os administradores do ex-BBB continuaram no bate-boca. "'Adm', eu estou fazendo meu trabalho, você que foi rebater então tenho direito de resposta. Aqui, nos marinheiros, é só amor e não existe rivalidade aqui fora", escreveu.

"Amor é o que não falta aqui. Também estamos fazendo o nosso. Compartilhando e comentando tudo que envolve o nome da Márcia Fu, vocês postaram e nos apenas repostamos", completou o perfil de Fu. Confira abaixo as postagens na íntegra:

Igual o Black falando mal de todos, se achando o carelli, e dez minutos depois indo fazer VT de desculpa para sair bem na fita. https://t.co/YckhUq2X3R — Marcia Fu 🏐 (@MarciaFuOrigin) October 6, 2023





Não vi ele falando mal dela na cara dela ainda. Mas já vi ele falando em várias rodinhas e depois indo fazer VT de amigo. — Marcia Fu 🏐 (@MarciaFuOrigin) October 6, 2023





🤭 ADM eu tô fazendo meu trabalho, você que foi rebater então tenho direito de resposta 🗣️ aqui nos MARINHEIROS ⚓ é só amor não existe rivalidade aqui fora. 🩶 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) October 6, 2023





🩶⚓ e nos apenas comentamos e segue o Jogo 🩶 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) October 6, 2023





E aqui temos César Black falando Mal de Márcia para a casa toda. E ainda ditando regra em reality show. 🥱 #TeamFu | #AFazenda pic.twitter.com/9BLlejTh5M — Marcia Fu 🏐 (@MarciaFuOrigin) October 6, 2023





