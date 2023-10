Reprodução Instagram - 6.10.2023 Datena agradece orações e atualiza estado de saúde

Internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, o apresentador José Luiz Datena veio a público atualizar o próprio estado de saúde e agradecer pelas orações do público depois de ter passado por duas cirurgias . Através dos stories do Instagram, nesta sexta-feira (6), ele ainda comunica o falecimento de uma familiar.



“Olá, continuo aqui na unidade de terapia semi-intensiva, saí da UTI ontem. Agradeço a todos pelas orações, fiz duas cirurgias relativamente grandes”, iniciou ele.



Além de ter exposto a saída da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Dat ena comunicou a morte da tia dele , que se chamava Alanda. “Foi uma pessoa muito importante na minha infância e na minha juventude, irmã da minha mãe querida”, disse.



O apresentador, então, pediu para que os fãs orassem pela tia dele : “Gostaria que vocês estendessem as orações para que ela seja muito bem recebida lá no céu, porque é lá que ela merece estar”.



“Eu estou realmente vivendo um dia muito triste hoje. Vou ficar por aqui mais um tempo e talvez em uma ou duas semanas esteja de volta. Muito obrigado! Tenham um bom dia, saúde acima de tudo, muita fé e paz”, finalizou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: