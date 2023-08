Reprodução/SBT Patrícia Abravanel no Especial de 60 anos do Programa Silvio Santos





Patrícia Abravanel relembrou que não queria apresentar o Programa Silvio Santos no especial dos 60 anos da atração, exibido em junho no SBT. A apresentadora comanda o programa desde 2020, mas ressaltou como esperava que o pai liderasse a edição de aniversário na emissora.

"No começo eu não tinha alegria, não queria fazer. É do meu pai, queria ele lá, não eu", afirmou no "Domingo Legal", neste domingo (20). Patrícia ainda contou como se emocionou ao longo da gravação, mas pensou no pai para dar continuidade ao especial.





"Vou confessar que nos primeiros eu não conseguia nem ouvir a música, de verdade, eu chorava. Não queria, mas estamos aí, por ele, para honrá-lo", complementou. Confira a declaração na íntegra:

O especial do Programa Silvio Santos contou com a presença de figuras marcantes da história da atração, reviveu quadros antigos e foi marcada por muita emoção dos envolvidos.





