Flay nega relacionamento com Edu Oliver

Na última terça-feira (3), Flayslane , de 28 anos, usou os stories do Instagram para conversar com os seguidores e recebeu uma pergunta sobre a possibilidade de um futuro relacionamento com o influenciador de 18 anos Edu Oliver, com quem foi vista aos beijos na “Casa da Barra”.



“Não somos e nem seremos um casal”, garante. A ex-BBB declara que eles tiveram “química” por semelhanças com “músicas”, “sonhos”, “signos” e “vibe”. “Amei conhecê-lo e tivemos muitas trocas, mas não passou disso”, enfatizou ela.



De acordo com Flay , um dos motivos para ter se “permitido” ficar com o influenciador foi por ele morar em Manaus, município situado no Amazonas. “O garoto mora em Manaus, me apeguei nisso para me permitir ficar com ele”, afirma.



“Como falamos, foi tipo um romance de Carnaval, mas foi na Barra”, brinca. “Provavelmente nunca mais vou ver ele na vida, gente”, pondera a cantora.

