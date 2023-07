Reprodução/SBT - 16.07.2023 Flay teve música criticada após se apresentar no 'Domingo Legal'





Flay participou do "Domingo Legal" neste domingo (16) e repercutiu nas redes sociais com críticas à música escolhida para apresentação no programa do SBT. A cantora fez uma performance de "Fria" e espectadores reprovaram a faixa na web.

Entre os argumentos dos internautas, a dificuldade de compreensão da letra da canção motivou as críticas. "Não entendi uma palavra do que ela cantou. O que aconteceu com os vocais de Flay?", questionou uma pessoa no Twitter. "Não entendi nada que ela cantou", pontuou mais uma. Outras pessoas ainda elogiaram a voz de Flay, mas questionaram o repertório da cantora.





"Flay canta bem, porém a produção do CD está péssima", avaliou um perfil. "Que música ruim, pelo amor! Ela canta bem, mas o repertório", escreveu outro. "Flay, a vencedora do The Masked Singer Brasil, cantando agora no 'Domingo Legal'. Ela é uma cantora excelente, como visto na Globo. Mas desperdiça isso com um repertório péssimo", observou mais um. "A Flay tem potencial, mas canta cada bomba", opinou outro.

Confira abaixo a apresentação:

Flay entregou no look e na voz!! 🤩🤩 #DomingoLegal pic.twitter.com/KIzy8x9NKp — Domingo Legal (@Domingo_Legal) July 16, 2023





