Reprodução/Divulgação Marília Mendonça morreu em acidente aéreo em novembro de 2021

Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil de Minas Gerais apresentou a conclusão do inquérito sobre a queda do avião que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas, em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga.





Segundo o delegado de Caratinga, Ivan Lopes, responsável pela investigação, foi preciso descartar várias possibilidades, como falha mecânica ou até mesmo um possível atentado. O oficial ainda afirmou que foi constado que houve negligência e imprudência por parte dos pilotos, pois é uma praxe que eles façam contatos com outros profissionais quando pretendem pousar em um aeródromo desconhecido. Segundo a investigação, isso não foi feito.

A PCMG constatou que houve homicídio culposo triplamente qualificado por parte do piloto e copiloto, com a extinção da punibilidade já que eles também faleceram no acidemente. Assim, foi sugerido o arquivamento do caso.

