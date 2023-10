Desespero após roça

A noite começou com o desespero de Jenny Miranda e outros peões por esquecer de Sander Mecca na dinâmica do "resta um", fazendo com que o cantor se juntasse à roça com Tonzão Chagas, Jaquelline Grohalski e Darlan Cunha. Apesar do erro, aliados do ex-Twister acreditam que ele tem força para voltar de uma berlinda. "Ele não sai, não, porque ele tem uma história linda", avaliou Cariúcha.