Conhecido por papéis humorísticos na grade da Rede Globo , Bruno Mazzeo terminou o vínculo de exclusividade com a emissora após 38 anos. Encerrado no dia 30 de setembro, o contrato do artista não foi renovado.



Em vista disso, ele passa a integrar o time de artistas que assina por obra certa e fica disponível para assinar com outras plataformas de streaming , como Netflix, Prime Video e HBO Max. É o caso dos ex-globais : Flávia Alessandra , Camila Queiroz , Rodrigo Simas , Murilo Rosa, Camila Pitanga, Caio Blat, Giovanna Antonelli, Isabelle Drummond, Juliana Paes e muitos outros.



“Não sei dizer quando, exatamente, entrei na Globo. Porque a verdade é que eu nasci dentro dela. Pois agora é hora de partir para novos desafios! Já já trago (boas) novidades do front”, escreveu ele nas redes sociais.



Na Rede Globo desde 1985, o filho de Chico Anysio trabalhou não apenas como ator, mas também como roteirista. Além da veia cômica presente nas atrações humorísticas, ele também vivenciou papéis na teledramaturgia da emissora, como nas obras “Beleza Pura” (2008) e “Cheias de Charme” (2012).

