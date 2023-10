Reprodução Instagram - 2.10.2023 Flávia Alessandra

Após 34 anos em papéis de destaque na teledramaturgia nacional, Flávia Alessandra deixou a emissora Globo. Por meio das redes sociais, ela comunicou, nesta segunda-feira (2), o fim do contrato com a emissora e revelou aos fãs que já tem um trabalho fechado no streaming concorrente do Globoplay: o Prime Video.





“Chegou ao fim o meu contrato com a Rede Globo de Televisão, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata!”, contou ela, que ainda revelou aos fãs que já tem um trabalho fechado no streaming concorrente do Globoplay .



“Acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon, junto com my love, Otaviano: ‘Temptation Island’. Era um desejo antigo meu e é um novo ciclo se abrindo, que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar esse mês”, afirmou.



Conhecido por misturar ‘pegação’ e ‘sedução’, o reality é fruto da parceria entre o Prime Video e a holding internacional Banijay , que é a proprietária da atração. O programa, inclusive, já teve uma adaptação feita pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 2002. Na época, se chamava “Ilha da Tentação”.



Além de anunciar a nova fase profissional como apresentadora no Prime Video, Flávia Alessandra também anunciou que deixou a Rede Globo após 34 anos como contratada. A última novela da atriz foi “Salve-se Quem Puder” (2020), folhetim da faixa das sete no qual interpretou Helena.

Confira o vídeo em que Flávia Alessandra anuncia a saída da Rede Globo: