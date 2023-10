6/10 - ‘Jogo Justo’ | Netflix

Filme - O longa-metragem original da plataforma foi lançado no Festival de Cinema de Sundance e é estrelado por Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich. Na trama, um casal, até então apaixonado, vê a relação amorosa se destruir ao competir pela mesma promoção no trabalho. Longe de ser uma comédia romântica, o filme promete mistério e suspense do início ao fim.