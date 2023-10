Reprodução Redes Sociais Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Flávia Alessandra e Otaviano Costa trabalharão juntos como apresentadores do reality “Temptation Island”, exibido no Prime Video. O anúncio foi feito pela atriz, e agora apresentadora, nesta segunda-feira (2), através das redes sociais.





“Vem aí… Flávia Apresentadora! Sim! No último dia 30, fechei meu lindo ciclo de 34 anos com a Globo e acabo de assinar meu contrato com a Amazon para apresentar o ‘Temptation Island’, ao lado de my love!”, escreveu ela, através das redes sociais.







Ao confirmar a nova fase profissional como apresentadora no Prime Video, Flávia Alessandra também anunciou que deixou a Rede Globo após 34 anos como contratada . A última novela da atriz foi “Salve-se Quem Puder”, folhetim da faixa das sete no qual interpretou Helena.



Conhecido por misturar ‘pegação’ e ‘sedução’, o reality é fruto da parceria entre o Prime Video e a holding internacional Banijay, que é a proprietária da atração. O programa, inclusive, já teve uma adaptação feita pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 2002. Na época, se chamava “Ilha da Tentação”.

Confira o comunicado: