Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo, usou as redes sociais neste domingo (17) para compartilhar um desabafo, refletindo sobre mensagens que recebe com críticas a sua aparência.

Em vídeo, a atriz e cineasta publicou prints de mensagens de ódio, falando sobre “falhas” em seu físico e comparações de seu corpo com o da mãe. Completando as imagens, ela mostra elementos da natureza, unidos a detalhes de seu corpo, sem uso de maquiagens ou efeitos.

"Eu já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa para mim. Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas — nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo… Está tudo aí, e às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Giulia recebeu mensagens de apoio dos seguidores. “Que vídeo! Vc é maravilhosa, sou fã!!”, escreveu a atriz Carla Diaz. “Pessoas doentes!! Não há nada mais forte do que sermos nós mesmos”, declarou Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner.

O destaque, no entanto, fica para o comentário da mãe: “Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males… te amo infinito”, disse Flávia Alessandra.

