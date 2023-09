Reprodução Record/ Instagram - 29.09.2023 Nathalia Valente e Kaio Viana

Após ser a primeira eliminada de “A Fazenda 15” com apenas 5,77% dos votos do público , Nathalia Valente participou da “Cabine de Descompressão”, quadro apresentado por Lucas Selfie, ex-peão de “A Fazenda 12”. Na atração, a ex-peoa comentou sobre as polêmicas com o ex-namorado, Kaio Viana .



“Se ele acha que eu vou pedir desculpas, ele está muito enganado”, disse ela. Vale lembrar que Kaio criticou a postura de Nathalia ao vê-la se relacionando, já nos primeiros dias de confinamento, com Yuri Meirelles .



“Eu não tenho relacionamento nenhum, entrei sem ter ninguém [fora do reality]”, enfatizou ela, que ainda relembrou a época que o ex participou de “A Ilha”. De acordo com Nathalia , ela cuidou das redes sociais dele, enquanto ele “se engraçava” com outras participantes.



Kaio Viana , no entanto, contrariou a versão apresentada pela ex-peoa, a qual afirmou que os dois não se relacionavam há “muito tempo”. “Falou que tinha muito tempo que não ficava comigo, corta para dois dias antes dela confinar e a gente juntos no hotel. Mais uma vez, mentindo em rede nacional”, declarou ele, através das redes sociais.

