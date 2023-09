Reprodução/ Instagram Ex de Nathalia teria desistido de 'A Fazenda 15' para a peoa entrar

Nesta quarta-feira (20), Nathalia Valente causou dentro e fora de "A Fazenda 15". A peoa beijou Yuri Meirelles após prometer para o ex-namorado, Kaio Viana, que não ficaria com ninguém no reality. O influenciador se mostrou bem chateado com a situação e se manifestou nas redes sociais. Raissa Barbosa, ex-peoa, se solidarizou com ele e expôs que Kaio desistiu do reality da Record por Nathalia.



"Se as pessoas soubessem dos bastidores entenderiam o porque o Kaio ficou chateado, o convite da fazenda foi feito pra ele, ele indicou a namorada e falou vai lá viver o teu sonho. Eu ainda avisei que lá dentro as coisas mudam. Pode ser que pra vocês seja diferente né?! Tadinho", escreveu ela no Twitter.



Kaio tinha dito que Nathalia ainda falou que eles iam se acertar quando ela saísse do reality. O influencer até postou mensagens enviadas pela peoa, que diziam: "Saiba de uma coisa, não vou ficar com ninguém lá dentro. Eu também te amo. Não esquece de mim também".



