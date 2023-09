Nesta quinta-feira (28), o influenciador, Kaio Viana, usou o Instagram para acusar Nathalia Valente, participante de "A Fazenda 15", de tentar traí-lo com Neymar. Ele ainda afirmou que a peoa bateu nele. As revelações vieram após a mãe da influenciadora acusar Kaio de trair a filha.



"Meus amigos vieram me contar... Aí eu fui ter certeza absoluta de que o Neymar estava mandando mensagem para ela e ela, que estava viajando, perguntou para o Neymar até quando ele ficaria no Brasil. Pensei: 'Ué, por que está perguntando até quando vai ficar no Brasil?", disse ele.



O influenciador relatou que, depois de saber da suposta tentativa de traição, ele voltou para casa. Kaio afirmou que tentou conversa com Nathalia e ela acabou pegando o celular dele e achou que o ex-namorado teria a traído. Foi aí que a peoa teria batido nele.



"Esse braço direito, eu não consigo ter mais os movimentos dele direito, de tanto que ela me deu soco", disse ele. O influenciador ainda falou que ela quebrou um dedo na confusão.