Traição?

A mãe da peoa abriu uma live afirmando que a filha não teria traído o ex-namorado com Yuri em "A Fazenda 15" pois eles teriam terminado. Ela, então, acusou Kaio Viana de trair Nathalia e viciá-la em remédios para ansiedade. "Ela falava que precisava de um apoio e eu falava que não, que ele era bonzinho. Eu acreditava, todo mundo acredita na bondade do ser-humano até ela começar a gravar para provar para as pessoas o que ela passava dentro no relacionamento". No áudio, a peoa grita: "Sai de cima de mim" e é possível ouvir objetos quebrando.