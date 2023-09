Reprodução 'A Fazenda 15': Sheherazade detona Cariúcha e compara com Jojo Todynho

A jornalista Rachel Sheherazade não poupou palavras ao criticar a postura de Cariúcha no reality "A Fazenda 15". Durante dinâmica nesta quinta-feira (28), a ex-apresentadora do SBT chegou a comparar Cariúcha com Jojo Todynho, rival da colega de confinamento.

Ao ser questionada sobre quem poderia trocar de lugar com ele na roça, Rachel apontou Cariúcha.

"Eu acho que algumas pessoas montam um certo personagem ou elas exageram no seu modo de ser. Eu acho que uma dessas pessoas é a Cariúcha. Ela, de tanto exagerar, acaba sendo muito inconveniente muitas vezes, uma pessoa que grita muito na casa, uma pessoa que não respeita o sono dos outros, inclusive de pessoas do próprio grupo, das próprias relações dela, reclamam que ela não respeita. Ela fala muito palavrão, ela faz umas brincadeiras muito pesadas na casa, não acho bacana isso".

Rachel apontou que o comportamento de Cariúcha não combina com o público, que, na visão dela, deve ser formado por crianças e adolescentes.

"O jeito dela ser é talvez em busca de palco, inclusive nas brigas que ela tem com as pessoas que ela é [próxima], com Lucas foi assim, com a Jenny, que é amiga dela, mas são palavras de baixíssimo calão, um debate muito raso, sabe? E isso me incomoda muito", explicou.

"A gente convive com as diferenças, eu tenho toda a paciência do mundo e terei até o último dia do programa. Não é meu perfil perder a paciência por causa disso, mas acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe, não chega aos pés de uma Jojo Todynho", decretou.

"Ela não chega ao pés de Jojo Todynho", diz Rachel sobre Cariúcha #EliminaçãoAFazenda 👀 pic.twitter.com/REzcmwgqFk — A Fazenda (@afazendarecord) September 29, 2023