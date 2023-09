Reprodução/TikTok - 29.09.2023 Primeira eliminada de 'A Fazenda 15', Nathalia Valente gastou quase R$ 3 mil em maquiagens para reality





Nathalia Valente se tornou a primeira eliminada de "A Fazenda 15" , após receber apenas 5,77% dos votos em uma roça com Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Além da polêmica da influenciadora com o ex-namorado , peoa também repercutiu na web após a eliminação por conta de um alto investimento que ela teve para a breve participação no reality show.





Internautas resgataram um vídeo publicado pela equipe de Nathalia na última semana, que exibe um gasto de quase R$ 3 mil em maquiagens compradas para o programa. "Comprando maquiagem para 3 meses", escreveu na legenda da postagem, em que a influenciadora aparece selecionando vários itens de marcas internacionais até concluir a compra.

Valente também explicou o motivo de ter comprado tantas maquiagens para o confinamento: "O regulamento diz que você não pode levar coisas já usadas, então tive que comprar todas as maquiagens novas". Na web, circularam diversos comentários sobre o alto investimento para a participação de apenas uma semana na atração da Record.

"Teve tempo nem de usar uma base direito, coitada", afirmou uma pessoa no Instagram. "Nem as quatro máscaras de hidratação deu tempo de usar", escreveu mais uma. "Pela lei do consumidor pode devolver em 7 dias [risos]. Corre que dá tempo", pontuou outra. "Demorou mais tempo comprando maquiagem do que la dentro", ironizou mais uma.







