Reprodução Instagram - 29.09.2023 Elisa Lucinda

Elisa Lucinda , de 65 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (29) ao abrir um álbum de fotos no qual aparece fazendo topless em uma praia, situada em Tamandaré, região nordestina do Brasil. Os momentos foram registrados pelo namorado da atriz, Jonathan Estrella, de 33 anos, que é fotógrafo. O casal já está junto há quatro anos.



Por meio do Instagram, ela escreveu como legenda das fotos que publicou: “Pelas lentes do amor… Locação: Itaúnas, praia pela ilha do Tamandaré, caminho de Oxóssi. Sextou”. Nos comentários, os fãs repercutiram o momento: “Sereia”, escreveu um; “Belíssima”, elogiou uma segunda; “Que maravilhosa”, disse ainda uma terceira.



O último trabalho de Elisa Lucinda na TV foi em “Vai na Fé” , novela das sete escrita por Rosane Svartman e exibida na Rede Globo antes do atual folhetim do horário, “Fuzuê”, do escritor estreante na emissora Gustavo Reis.



Vivenciando Marlene na trama ficcional, coube a Elisa interpretar a mãe da protagonista defendida por Sheron Menezzes , a mocinha Sol. No folhetim, a personagem ganhou destaque ao abordar a alopécia, doença caracterizada pela queda de cabelo.

Veja o álbum de fotos na íntegra:





