Foto: Reprodução/Globo Walcyr Carrasco





O autor Walcyr Carrasco gravou um vídeo, nesta quinta-feira (28), para explicar o motivo de ter se afastado de "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Aos 71 anos, Walcyr está lidando com problemas de saúde: ele caiu e quebrou o fêmur após realizar uma cirurgia nos olhos.



Segundo Walcyr, ele ficou 12 dias internados e resolveu gravar o vídeo para tranquilizar os fãs da novela e negar uma ruptura com a Globo. "Comecei com uma operação de catarata e, quando comecei, já havia chamado pelo talento da Thelma Guedes. A Thelma é uma grande autora e está fazendo um favor para mim. Porque operei de catarata, não vou enxergar. Vou passar umas duas semanas assim. Ela se agregou à equipe [de Terra e Paixão]", começou Walcyr.





O autor reclamou das especulações diante da saúde e fez questão de mostrar que está vivo. "Foi o suficiente para sair notícia de todo tempo. Me puseram praticamente dentro de um caixão. Mas, em seguida, tive uma queda, quebrei o fêmur. A operação em si foi rápida. Fui bem assistido pelo hospital do Sírio Libanês. Isso me obrigou a ficar um tempo no hospital", entregou.

Walcyr tratou de colocar fim nas dúvidas sobre a cirurgia no fêmur. "Segredo: escrevi do hospital. A Thelma foi ao hospital e criamos cenas do hospital. Gente, tudo que está no ar, em algum momento, foi pensado por nós. Agora, voltei. Eu não perdi a perna, apenas quebrei o fêmur. Em breve estarei a toda, mas não quero estar a toda, porque encontrei pessoas maravilhosas para trabalhar. Terra e Paixão é um sucesso", completou.





O autor de novelas da Globo recebeu apoio dos famosos. "Você é brilhante sempre! Em tudo! Melhoras! Saúde! Sucesso! Amém", disse Tatá Werneck. "Oi meu amado, não estava sabendo. Muita saúde e melhoras para você!", desejou Vanessa Giácomo.

"Meu querido, você como sempre está ótimo, coloquei duas próteses em ambos quadris, é assim mesmo, você sabe, os cães ladram e a caravana passa! O que não falta a essa cabecinha, é ideia, amo você, e, no que precisar, conte sempre comigo!", se declarou Elizabeth Savala.