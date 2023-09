Reprodução Instagram - 28.09.2023 Fernanda Keulla é internada

Na última quarta-feira (27), Fernanda Keulla, apresentadora e ex-BBB, usou as redes sociais para explicar aos fãs o motivo da internação dela em um hospital de São Paulo.



De acordo com Keulla, que recentemente se envolveu em uma polêmica ao ser criticada por entrevistar o cantor sertanejo Gusttavo Lima pela roupa com decote que usava, a internação se deu por uma “queda brusca de imunidade”.



Fora o desequilíbrio na “imunidade”, a apresentadora pontuou que estava “tratando uma infecção resistente a antibióticos”. Além de explicar o motivo da internação, Fernanda tranquilizou os fãs sobre o atual estado de saúde.



“Estou bem, não se preocupem e estou tirando esse tempo para me cuidar, com apoio da minha família e dos meus amigos. Conto com as boas energias de vocês”, finalizou ela, que venceu o “Big Brother Brasil: 2013”.



Confira a publicação na íntegra:

