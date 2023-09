Radamés, processo e traição: Viviane Araújo coleciona amores polêmicos

Belo

Já em 1998, a atriz deu início a um relacionamento de anos com o cantor Belo. O artista chegou a morar com ela, porém, em 2004, foi preso por tráfico de drogas. Viviane seguiu o namoro por visitas à penitenciária. No entanto, em 2007, eles terminaram. Boatos afirmam as traições de Belo decretaram o fim. Atualmente, o cantor está com Gracyanne Barbosa.