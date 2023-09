Reprodução/ Globo Motorista disse que ficou traumatizado após atropelar Kayky Brito

Nesta quinta-feira (28), Diones Coelho Silva, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, desabafou sobre o acidente no "Encontro com Patrícia Poeta". Ele relatou como foi o momento do atropelamento e contou que desenvolveu um trauma após o ocorrido.



Diones inciou dando detalhes do acidente. Ele afirmou que até tentou desviar de Kayky, mas o ator apareceu na frente do veículo dele: "Estava descendo [a rua] e vi uma pessoa passando no meio da vida. Minha reação foi jogar, de imediato, para a direita para tentar tirar [o carro], mas foi inevitável porque ele veio de encontro".



Ele, então, afirmou que ficou muito impressionado com o atropelamento: "Ainda carrego o trauma, é um vídeo que nem gosto de ver, porque fica um looping na cabeça, dia e noite, às vezes não consigo dormir, tenho tido crises de ansiedade. Sempre fui uma pessoa tranquila e da noite para o dia você tem sua vida vorada, tudo novo e muito assustador".



O trauma no motorista foi tão grande que ele não consegue mais dirigir, ou seja teve que dar um tempo no trabalho. "Olho uma pessoa na calçada e já acho que ela vai atrevessar. Não consigo sair para trabalhar, fica esse trauma. Estou procurando psicólogo para cuidar disso", desabafou.



A esposa de Diones, que também estava no "Encontro", relatou que ele viu a cabeça de Kayky sangrando e ficou muito assustado com a cena.



Caso Kayky Brito



Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 20 dias na UTI, ele segue internado no local em recuperação.



Brito estava em um quiosque beira-mar e q uase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento , quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.



O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente