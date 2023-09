Reprodução / Instagram Nasce Nina, filha de Suelen e Vitão

Suelen Gervasio anunciou que deu à luz a Nina, filha dela com o cantor Vitão. Nos Stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (27), ela postou uma foto com a bebê no colo e escreveu: “Não falta mais nada”.

No último dia 19, Suelen teve um alarme falso, mas a filha demorou mais uma semana para nascer.

Recentemente, a modelo desabafou estar exausta de resolver tudo sozinha. "Eu estou tão ansiosa, que chego a estar triste. Minha cabeça não foca numa única coisa, estou perdida, confusa, triste, cansada, sobrecarregada! Gravidez inteira eu resolvendo tudo sozinha. Cansa demais, mas é incrível saber que conseguimos chegar até aqui! Estou exausta, mas estou feliz que a baby está bem e Já está pesando três quilos e duzentos gramas. Ela está supersaudável e eu também. O cansaço e a gratidão andam lado a lado."