Reprodução/Instagram Maisa explica preferência por relacionamentos discretos

Maisa abriu o coração sobre relacionamentos durante uma conversa com os seguidores no X, antigo Twiiter. A apresentadora está solteira desde o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro em 2021.

"Por que você gosta de low profile, prima?", questionou um internauta. "Mais fácil de conciliar as agendas. E porque eu voo sempre abaixo do radar. Os holofotes dedico ao meu trabalho", respondeu ela.

Outro seguidores quis saber se Maisa é "100% hétero" e, sincera, ela confirmou: "Até agora sou", disse.

