Reprodução/Instagram Mãe de Ana Castela defende Gustavo Mioto após término do namoro

A mãe de Ana Castela defendeu o ex-genro Gustavo Mioto após o término do relacionamento da filha com o cantor.

O artista desabafou sobre o namoro e os comentários da web durante a participação no Vênus Podcast e recebeu o apoio da ex-sogra.





A mulher comentou no vídeo onde ele conta que sabe quem espalhou o motivo da separação e ficou muito decepcionado.

"Para as pessoas, que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem, eu já sei quem são. Eu não crio briga com ninguém, não crio treta com ninguém, mas parabéns. Vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém", comentou ele.

"Conta para mim Gu quem é, deixa essa pessoa comigo, vou deixar a vida dela bem interessante", disse ela. Mais tarde, Michele compartilhou outra declaração. "Tô contigo Gustavo Mioto".

O fim do relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto foi anunciado na segunda-feira (25).

E o comentário que a mãe da Ana Castela deixou no post que fiz no insta onde o Gustavo Mioto diz que sabe quem tava espalhando informações pra mídia pic.twitter.com/3oUhVFgo0W — Versinho (@VSertanejo) September 27, 2023





