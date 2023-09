Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift

Nesta terça-feira (26), Taylor Swift anunciou que o longa-metragem “The Eras Tour” não será exibido apenas na América do Norte, mas também em países de outros continentes, como o Brasil. As datas de estreia, no entanto, são diferentes.



Isso porque, nos países norte-americanos, o filme chega aos cinemas já no próximo mês, em outubro, no dia 13. Já no Brasil a obra será exibida somente em novembro, logo após o Dia de Finados (2), no dia 3.



De acordo com a Cinemark, a produção tem 2 horas e 45 minutos de duração. O enredo central será a turnê da cantora, “The Eras Tour” , que, pela primeira vez, será realizada também em países latinos.



“A turnê não é a única coisa que levaremos ao redor do mundo… Estava tão entusiasmada para dizer que o filme-concerto da ‘The Eras Tour’ agora está chegando oficialmente nos cinemas do mundo inteiro”, disse ela no anúncio que fez no Instagram, nesta terça-feira (26).

Veja o anúncio na íntegra:





